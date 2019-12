Brink blijft langer minister Gehandicaptenzaken

Rick Brink blijft 'minister van Gehandicaptenzaken' tot aan de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Initiatiefnemer KRO-NCRV verlengt het contract met Brink, die afgelopen zomer in een live tv-show voor de officieuze functie werd gekozen. Toen was dat nog voor een jaar.

"Als omroepvereniging vinden wij dat we als Nederlanders meer naar elkaar moeten omkijken. De minister van Gehandicaptenzaken is een heel concrete vertaling van onze missie, die we daarom ook uit eigen middelen financieren. De impact van onze minister is enorm groot bij landelijke politici, bij beleidsmakers, bij belangenorganisaties en in de media", zegt Peter Kuipers, directievoorzitter KRO-NCRV.

In september presenteerde Brink zijn speerpunten, waaronder meer stagemogelijkheden voor studenten met een beperking en meer zichtbaarheid van mensen met een beperking in de media.

"Hoe mooi zou het zijn als na de verkiezingen in 2021 de Haagse politiek echt werk maakt van gehandicaptenzaken en één minister politiek verantwoordelijk maakt voor dit zo belangrijke thema", aldus Kuipers.