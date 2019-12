Live televisiekijken nog steeds favoriet

Nederlanders keken vorig jaar gemiddeld ruim drie uur per dag televisie, ongeveer evenveel als voorgaande jaren. De manier van kijken verandert. In 2018 keken ze twee uur een programma op het moment van uitzending, een half uur minder dan vijf jaar geleden.

Internettelevisie wint terrein, maar heeft nog niet de overhand. Vorig jaar keken Nederlanders gemiddeld 25 minuten per dag een gemiste uitzending terug. Ze zetten ruim een half uur internetvideo’s op, bijvoorbeeld via YouTube of Netflix. Met uitzondering van de 65-plussers is deze verschuiving te zien bij alle leeftijdsgroepen. Middelbare scholieren keren traditioneel televisiekijken het snelst de rug toe. Vorig jaar deden ze dit 47 minuten, een ruime halvering in vijf jaar.

Ook als het op lezen en radio luisteren aankomt, zien de onderzoekers dat mensen de nieuwe mogelijkheden niet massaal omarmen. Nederlanders lezen vooral nog op papier en luisteren radio meestal live. Ze lezen niet zo vaak e-books en luisteren amper gemiste radio-uitzendingen terug.

Mensen zijn de laatste jaren minder bezig met lezen en radio luisteren. In 2018 luisterden Nederlanders bijna twee uur naar de radio, twintig minuten minder dan vijf jaar eerder. De gemiddelde leestijd nam met zes minuten af tot 36 minuten.