'Nog nooit zoveel concertbezoek'

In 2018 zijn er bijna 9,7 miljoen bezoeken gebracht aan professionele uitvoeringen van klassieke en popmuziek. Dat is een kleine 6 procent meer dan in 2017, becijferde het CBS. "Nooit eerder werden concerten zo goed bezocht", stelt het statistiekbureau vast. Met 80 procent ging het leeuwendeel van de belangstellenden naar popmuziek.