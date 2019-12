Wall Street voorzichtig vanwege Trumpstemming

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag in de buurt van de slotstanden van een dag eerder gesloten. Beleggers waren duidelijk voorzichtig. Wall Street hield de ogen gericht op de Amerikaanse politiek, waar het Huis van Afgevaardigden stemt over een afzettingsprocedure tegen president Donald Trump. Ook verwerkte de markt tegenvallende cijfers van pakketbezorger FedEx.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 28.239,28 punten. De bredere S&P 500-index verloor een fractie op 3191,14 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 0,1 procent tot 8827,73 punten.

Volgens de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi heeft Trump de afzettingsprocedure aan zichzelf te danken. Aan het begin van het debat voorafgaand aan de stemming over de twee aanklachten die tegen de president zijn opgesteld, zei Pelosi dat Trump de volksvertegenwoordigers "geen keus" heeft gelaten. Trump zou "een voortdurende bedreiging voor onze nationale veiligheid" vormen.

FedEx

Het aandeel FedEx zakte 10 procent. FedEx stelde zijn verwachtingen voor het lopende gebroken boekjaar naar beneden bij, na een daling van de winst en omzet in het tweede kwartaal. Het moederbedrijf van het Nederlandse TNT heeft last van de aanhoudende groeivertraging van de wereldeconomie. Ook neemt belangrijke klant Amazon minder bezorgdiensten af.

Het geplaagde elektriciteitsbedrijf PG&E kreeg er bijna 4 procent aan beurswaarde bij. Het bedrijf trof een schikking een Californische toezichthouder over overtredingen die tot bosbranden in de Amerikaanse staat hebben geleid. Dit akkoord was een belangrijke voorwaarde om uit faillissementsbescherming te komen.

Cigna

Op het vlak van overnames liet verzekeraar Cigna (plus 2,4 procent) van zich horen. Het bedrijf verkoopt zijn onderdeel voor onder andere levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor 6,3 miljard aan branchegenoot New York Life. Met een deel van de opbrengst gaat Cigna aandeelhouders belonen, door zijn aandeleninkoopprogramma te verruimen.

De euro noteerde op 1,1117 dollar, tegen 1,1113 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,1 procent duurder op 60,97 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent, tot 66,20 dollar per vat.