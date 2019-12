'Politieke steun voor militair ingrijpen zonder VN mag'

Nederland kan een aanval op een ander land, als het niet om zelfverdediging gaat, nu alleen steunen als de Veiligheidsraad van de VN daarvoor groen licht heeft gegeven. Die lijn houdt de regering aan sinds de omstreden Amerikaanse inval in Irak in 2003. Nederland verleende toen "politieke steun", maar ging daarmee buiten zijn boekje, oordeelde de commissie-Davids naderhand.

Dat wringt soms, vindt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Toen westerse bondgenoten na een gifgasaanval in Syrië een strafbombardement uitvoerden, besloot hij te onderzoeken of hij in zulke gevallen toch politieke steun kan verlenen.

Politieke steun is fundamenteel iets anders dan militaire steun, vinden de deskundigen onder leiding van rechtsgeleerde Cyrille Fijnaut. Het Internationaal Strafhof zou Blok niet vervolgen als hij politieke steun voor zo'n actie zou uitspreken.