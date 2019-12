NS-dochter Abellio stopt in 2022 met treindienst in Schotland

Abellio stopt in 2022 met zijn treindienst in Schotland. Het dochterbedrijf van de Nederlandse Spoorwegen (NS) wilde zijn lopende Scotrail-concessie eigenlijk verlengen, maar partijen konden het niet eens worden over de voorwaarden van verlenging van zeven naar tien jaar.

"We hadden graag nog drie jaar in Schotland gereden, maar niet tegen elke prijs. We zullen het huidige contract netjes uitvoeren en zorgen dat we na zeven jaar met een opgeheven hoofd, goede prestaties voor de reiziger en een goed resultaat de concessie beëindigen", zegt financieel directeur Bert Groenewegen van NS. Abellio wilde het contract alleen verlengen onder de voorwaarde dat het rendement zou verbeteren.

Abellio is een dochterbedrijf van NS en rijdt met treinen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en bussen in Londen. Met de exploitatie van het treinverkeer in Schotland begon het bedrijf in april 2015.