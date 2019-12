Rapper Tekashi 6ix9ine krijgt celstraf van twee jaar

De Amerikaanse rapper Tekashi 6ix9ine is woensdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar. De rechtbank in New York acht hem schuldig aan betrokkenheid bij de bende Nine Trey Gangsta Bloods, meldden Amerikaanse media. De rapper was als lid van de bende betrokken bij verschillende criminele activiteiten. In januari bekende hij schuld aan onder meer drugshandel, wapenbezit en mishandeling.