Honderden boeren bij Provinciehuis Arnhem

Honderden Nederlandse en Duitse boeren op tractoren zijn woensdag gearriveerd bij het Gelderse Provinciehuis in Arnhem. Zij willen een gesprek met de provincie over het stikstofbeleid.

De Markt voor het Provinciehuis staat vol. Andere parkeerplaatsen in de buurt zijn vrijgemaakt om trekkers te parkeren. Hoeveel actievoerders er in totaal naar Arnhem willen komen is onduidelijk. Rond het Provinciehuis staan Nederlandse en Duitse politiemensen.

De gemeente Arnhem adviseert bezoekers om het centrum van de stad te mijden vanwege de actie. Het verkeer in en rond Arnhem heeft grote hinder van de tractoren op de weg.

Het Provinciehuis is woensdagmorgen op advies van de politie afgesloten. Commissaris van de Koning John Berends wil wel buiten met de actievoerders praten, zegt zijn woordvoerder, maar het is onduidelijk wie de actie in Arnhem heeft georganiseerd.