'Aso-azc' toch in Hoogeveen, maar wel strenger

Overlastgevende asielzoekers worden voortaan bijeengebracht in een strengere opvang in Hoogeveen. Ze mogen niet van het terrein af, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol aan de Tweede Kamer.

Sinds 2017 werden asielzoekers die overlast veroorzaken ondergebracht op locaties in Amsterdam en Hoogeveen. Maar beide steden wilden van die lastige taak af en vonden dat andere gemeenten nu maar eens aan de beurt moesten komen. Hoogeveen heeft zich bedacht nu Broekers strenge regels stelt om overlast voor omwonenden en winkeliers in de buurt te voorkomen.

Het nieuwe regime in het Hoogeveense 'aso-azc' wordt op 1 februari van kracht. Sinds mei golden al strengere regels in de opvang in de Drentse plaats.

Onderzoekers die door het kabinet aan het werk waren gezet concluderen dat overlastgevende asielzoekers hun leven niet beteren als ze naar zo'n strenge opvang worden overgeplaatst. Het wordt door zo'n overplaatsing wel veiliger voor azc-personeel en andere asielzoekers.