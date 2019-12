Boerenorganisaties: nog veel ingewikkelde stappen te gaan

De boerenorganisaties die zich hebben verenigd in het zogeheten Landbouw Collectief zijn positief over maatregelen die het kabinet neemt om uit de 'stiktofimpasse' te komen, maar ze wijzen er ook op dat "nog veel ingewikkelde stappen moeten worden gezet".

Zo gaan de organisaties in januari met het kabinet overleggen over investeringen die de sector duurzamer maken. Het Landbouw Collectief vindt dat de overheid met forse bijdragen moet komen: tijdens een presentatie van plannen van de sector werd onlangs het bedrag van 2,9 miljard euro genoemd. Van zulke grote investeringen is vooralsnog geen sprake.

Vertegenwoordigers van het collectief, waarin brancheorganisaties samenwerken met actiegroepen, maakten maandag afspraken met premier Mark Rutte en minister van Landbouw Carola Schouten. Zo komt er geen gedwongen krimp van de hele sector en bijvoorbeeld ook geen vergunningsplicht voor beweiden en bemesten.

Verder wil het kabinet het volgens het collectief mogelijk maken om 'stikstofruimte' die boeren op papier over hebben, te verleasen voor activiteiten die leiden tot een afname van stikstof. Bijvoorbeeld de bouw van windmolens.