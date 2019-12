Rossana Kluivert naar rechter om Opgelicht-uitzending

Haar advocaat laat woensdag weten een kort geding aan te spannen om de uitzending offline te krijgen. "De AVROTROS wil niet vrijwillig rectificeren, vandaar dat we deze stap hebben genomen", aldus de raadsman. Een woordvoerder van de omroep liet eerder aan BuzzE weten dat er geen verzoek tot rectificatie is gekomen en dat er na de aflevering ook geen contact is geweest.

Opgelicht?! sprak op Curaçao met vrijwilligers en dierenartsen die zich eveneens voor de honden op het eiland inzetten. Uit de reportage bleek dat geen van hen wist waar het centrum van Kluivert zich op het eiland bevindt. Ook kwam naar voren dat Kluivert minder honden verzorgde dan ze zelf beweert en dat ze het ingezamelde geld gebruikte voor marketingkosten en de huur van een pand.

Rossana verwijt de programmamakers onzorgvuldigheid en een gebrek aan het bieden van weerwoord. Volgens Opgelicht?! hebben ze haar die kans wel degelijk gegeven.

Het kort geding dient op 15 januari in Lelystad.