Honderden activisten barbecueën op snelwegen

Op de A1 bij De Lutte (Overijssel) zijn honderden bouwers en boeren woensdagochtend aan het barbecueën. Ze blokkeren beide kanten van de snelweg. Bij de barbecue-actie is actiegroep Bouw in Verzet betrokken. Volgens woordvoerder Jelco Beijer doen zo'n vijfhonderd mensen mee aan de actie. "Maar daar komen er nog honderd bij. Zij sluiten vermoedelijk straks bij ons aan." Het gros bestaat uit bouwers, maar ook veel boeren doen mee aan de barbecue. "We hebben nu twee of drie barbecues op de snelweg staan", zegt Beijer.