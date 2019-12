Boeren op Mediapark eisen zendtijd, hoofdredacteur NOS weigert

De boeren die aanwezig zijn op het Hilversumse Mediapark, eisen zendtijd op televisie zodat ze "het hele echte verhaal kunnen vertellen zodat iedereen in Nederland dat kan horen", aldus een boer ter plekke. Maar de zendtijd wordt ze geweigerd door hoofdredacteur van NOS Nieuws, Marcel Gelauff.

Gelauff staat woensdag op het mediapark omringd door talloze boeren die met hem een discussie voeren. Een van hen zegt tegen Gelauff: "Wij willen live op tv, hiervoor zijn we naar het Mediapark gekomen. Als dat lukt, dan is ons doel bereikt. Dan zijn we ook zo weg".

Gelauff op zijn beurt legt aan de boeren uit dat de redactie zelf gaat over wat ze uitzendt en niet de boeren. "Wij hebben de afgelopen tijd in talloze onderwerpen aandacht besteed aan dit onderwerp. Maar daarbij zenden wij ook de meningen uit van mensen die hiernaar anders kijken dan jullie."

Verwijten

Volgens een aanwezige boer "trekken jullie volledig naar links". Een ander verwijt de NOS heel erg de nadruk te hebben gelegd op de opmerking van van boer Mark van den Oever, die een vergelijking maakte tussen de behandeling van boeren en de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog.

Gelauff zei dat Van den Oever die opmerkingen misschien niet had moeten maken en dat hij mensen kent die ervan moesten huilen.