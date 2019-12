Chemours moet uitstoot PFAS sneller verlagen

Het college van Gedeputeerde Staten wil in de nieuwe vergunning vastleggen dat Chemours vanaf 2021 nog hooguit 3,2 kilogram van de GenX-stof FRD per jaar via de lucht mag uitstoten. Nu is het maximum 450 kilo.

Chemours past een installatie aan om de vermindering te realiseren. In de tussentijd moet de uitstoot terug naar 90 kilo per jaar. Voor andere stoffen volgen forse aanscherpingen in 2024 en 2025: uiteindelijk moeten de emissies van de fabriek met 99 procent omlaag.

Ook het lozen van GenX in het water moet in 2020 nihil zijn: in een jaar tijd mag Chemours dan nog maximaal twee kilo ervan in de Merwede terecht laten komen. Nu is dat nog 140 kilo.