Ingrijpen burgemeester Rotterdam bij onrust consulaat terecht

De burgemeester van Rotterdam mocht ingrijpen in maart 2017 toen de Turkse minister voor Familiezaken, Fatma Betül Sayan Kaya, koers zette naar het Turkse consulaat in de stad. Die conclusie trekt de Raad van State woensdag. Omdat de situatie tot onrust leidde, gaf burgemeester Ahmed Aboutaleb destijds twee noodbevelen en stelde onder meer een tijdelijk gebiedsverbod in rond het consulaat.