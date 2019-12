Boerenprotest hindert mogelijk start Serious Request

Serious Request: The Lifeline start woensdag om 12.00 uur in Goes; zes dj's lopen de komende dagen naar Groningen om geld op te halen voor de slachtoffers van mensenhandel. "Onze techniek staat nog op het Mediapark", aldus de woordvoerder. "Het is nog maar de vraag of die op tijd in Goes is."

Boeren hebben het Mediapark omsingeld, ze mogen erop rijden, mits ze zich aan de aanwijzingen van de politie houden. De NOS laat weten geen hinder te ondervinden, alle uitzendingen kunnen gewoon doorgaan. Ook heeft het boerenprotest geen gevolgen voor RTL, zo laat een woordvoerder weten.