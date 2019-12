Advies aan Hoge Raad: euthanasie op demente patiënt toegestaan

Euthanasie op dementerende patiënten is toegestaan als ze daartoe een geldig verzoek hebben ingediend toen ze nog helder van geest waren. Artsen hoeven dan niet in alle gevallen te proberen over de euthanasie te communiceren met wilsonbekwame patiënten. Dat advies heeft de procureur-generaal dinsdag aan de Hoge Raad gegeven.