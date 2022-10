Dag voor verkiezingen tientallen opgepakt in Brazilië voor fraude

Bij de operatie van de politie is zo’n 3 miljoen reais, ongeveer 500.000 euro, geconfisqueerd. De verdachten zouden de verkiezingen hebben willen beïnvloeden door bijvoorbeeld stemmen te kopen.

Zondag stemmen de Brazilianen in de eerste ronde of de zittende president Jair Bolsonaro nog een termijn krijgt. Zijn grootste tegenstander Luiz Inácio Lula da Silva staat ver voor in de peilingen en zou zelfs al in de eerste ronde de overwinning kunnen binnenhalen.

Bolsonaro heeft herhaaldelijk gesuggereerd een verlies niet te zullen accepteren. Hij heeft meerdere malen gezegd dat het kiessysteem fraudegevoelig is en dat de uitslag daarom misschien niet te vertrouwen is.