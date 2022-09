Franse politie zet traangas in om Iran-demonstranten te weren

De Franse politie heeft zondag onder meer traangas ingezet om te voorkomen dat honderden demonstranten zouden oprukken naar de Iraanse ambassade in Parijs. De betogers voerden voor de tweede dag op rij actie wegens de dood van Mahsa Asini in Teheran. Zij stierf na te zijn opgepakt door de Iraanse zedenpolitie, omdat ze niet volgens de strenge voorschriften was gekleed.