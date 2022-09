Unibail en Besi grootste dalers in lagere AEX

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en chipbedrijf Besi waren donderdag de grootste dalers in de AEX-index, die een fors openingsverlies wat wist terug te dringen. Beleggers verwerkten de aanhoudende stroom van renteverhogingen door de centrale banken. Zo schroefde de Amerikaanse Federal Reserve woensdag het rentetarief voor de derde keer op rij met 0,75 procentpunt op om de hoge inflatie te bestrijden. Ook gaf de Fed aan de rente te zullen blijven verhogen tot de inflatie onder controle is.

De centrale banken van Zwitserland en Noorwegen verhoogden donderdag hun rentetarieven. En ook de Bank of England zal naar verwachting later op de dag de rente in het Verenigd Koninkrijk opnieuw verhogen. Beleggers vrezen dat de sterke renteverhogingen door de centrale banken een wereldwijde recessie zullen veroorzaken.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,6 procent in de min op 665,57 punten. De MidKap verloor 0,7 procent tot 898,69 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,8 procent.

Recessievrees

Unibail-Rodamco-Westfield, onder meer eigenaar van de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, zakte ruim 4 procent door de recessievrees. Besi volgde op de voet met een min van 4 procent. De andere chipbedrijven ASMI en ASML verloren dik 3 procent en meer dan 2 procent. Hogere rentetarieven zijn vooral ongunstig voor snelgroeiende tech- en chipbedrijven. Bierbrouwer Heineken was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1 procent. De financiële bedrijven ING, NN Group en Aegon, die juist profiteren van hogere rentes, wonnen 0,4 procent.

In de MidKap ging verzekeraar ASR aan kop met een plus van 1,2 procent. ABN AMRO klom 0,6 procent. Logistiek vastgoedbedrijf CTP en biotechnoloog Galapagos stonden onderaan met minnen tot 2,6 procent.

Credit Suisse

In Zürich daalde Credit Suisse 1,1 procent. Volgens zakenkrant Financial Times wil de door schandalen geplaagde Zwitserse bank zijn investeringstak in drie delen opsplitsen, waarbij winstgevende onderdelen mogelijk later worden verkocht. De bank hoopt daarmee geld op te halen zonder nieuwe aandelen te hoeven uitgeven. De Franse hotelgroep Accor zakte 7 procent in Parijs na een verkoopadvies door analisten van de bank JPMorgan.

De euro was 0,9856 dollar waard, tegen 0,9884 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,6 procent tot 83,48 dollar. Brentolie kostte ook 0,6 procent meer, op 90,37 dollar per vat.