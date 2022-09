50 stadionverboden uitgedeeld aan relschoppers ADO Den Haag

‘De komende periode zullen hier nog een flink aantal stadionverboden bijkomen. Naast deze landelijke stadionverboden zijn er door ADO Den Haag ook nog voorwaardelijke stadionverboden opgelegd’, zo meldt de politie.

De wedstrijd op 29 mei werd vanwege ongeregeldheden meerdere keren stilgelegd. Na afloop raakten vele tientallen ADO-hooligans buiten het stadion slaags met de Mobiele Eenheid. Ze gooiden vuurwerk, stenen, stoeptegels, ijzeren palen van verkeersborden en andere spullen naar de politie. Een agent kreeg een klap met een regenpijp in het gezicht. Iemand anders sloeg met een kettingslot op de rug van een diensthond. Ook werd er een brandende fakkel onder een hond gegooid, aldus de politie.

In totaal zijn er 39 mensen aangehouden. Direct na de wedstrijd werden acht mensen aangehouden, na een onderzoek volgden er nog 31. Dinsdagavond toont de politie beelden van relschoppers in Opsporing Verzocht. Het gaat om mensen van wie de identiteit nog niet is vastgesteld. Eerder toonde de politie ook al beelden van de hooligans, toen in Team West, het opsporingsprogramma van Omroep West.