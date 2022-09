Bundesbank: steeds meer tekenen van recessie in Duitsland

De signalen van een recessie in Duitsland, de grootste economie van Europa, worden steeds duidelijker. Dat meldt de Bundesbank in een maandelijks rapport. Het stilleggen van de Russische gasleveringen aan Duitsland leidt volgens de Duitse centrale bank tot stijgende energieprijzen en een toenemende onzekerheid bij bedrijven en huishoudens in het land.

‘Er zijn steeds meer tekenen van een recessie in de Duitse economie, in de zin van een duidelijke, brede en aanhoudende daling van de economische productie’, aldus de Bundesbank. Hoewel de gasvoorraden waarschijnlijk zullen voorkomen dat gas in Duitsland deze winter formeel op rantsoen gaat, zal de economische productie volgens de centrale bank in het derde kwartaal ‘enigszins’ dalen.

In het vierde kwartaal en het eerste kwartaal van volgend jaar zal volgens de Bundesbank sprake zijn van een ‘merkbare krimp’. De centrale bank geeft daarbij wel aan dat de vooruitzichten nog altijd ‘extreem’ onzeker zijn. De inflatie zal naar verwachting de komende maanden ook verder oplopen. President Joachim Nagel van de Bundesbank waarschuwde in augustus al dat Duitsland net als Nederland mogelijk te maken zal krijgen met een inflatie van meer dan 10 procent.