Dagelijks extra kaarten vrij voor concert The Rolling Stones

Er komen dagelijks nieuwe kaarten vrij voor het inhaalconcert van The Rolling Stones in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Organisator MOJO ziet dat er iedere dag ‘enkele’ kaarten voor de uitgestelde show worden teruggebracht, bijvoorbeeld omdat mensen niet kunnen op de nieuwe datum.

MOJO adviseert mensen zonder kaartje iedere dag even op de website te kijken. ‘Het is moeilijk in te schatten hoeveel er per dag terugkomt en voor welke rang en plek in het stadion dat is’, aldus een woordvoerder. Het gaat in ieder geval niet om ‘een enorme hoeveelheid’ kaarten.

Het concert van de Britse band is op 7 juli. Eigenlijk stond de show gepland voor maandag 13 juni, maar zanger Mick Jagger testte vlak voor het concert positief op corona.