Strafeisen verwacht in strafzaak rond verdwenen Sumanta Bansi

In de strafzaak rond de spoorloos verdwenen Sumanta Bansi horen de verdachten dinsdag in de rechtbank in Alkmaar de strafeisen van het Openbaar Ministerie. Het OM verdenkt Manodj B. (42) uit Hoorn en zijn vader Dwarka B. (65) ervan dat ze de Surinaamse studente om het leven hebben gebracht. Manodj B. zou daarna het lichaam hebben weggemaakt.

De destijds 22-jarige Bansi verdween in februari 2018 spoorloos. Een reeks zoektochten naar haar stoffelijke resten hebben tot op heden niets opgeleverd. Na een nieuwe tip doorzocht de politie vorige week donderdag nog een deel van recreatiegebied de Hulk in Scharwoude, maar opnieuw tevergeefs.

De studente biomedische wetenschappen woonde destijds bij B. en zijn gezin en raakte in verwachting. Door de zwangerschap stond de eer van de Hindoestaanse familie B. op het spel. Bij een eerdere zwangerschap had de studente onder druk van het gastgezin al besloten tot een abortus.

De 42-jarige B. ontkent dat hij Bansi heeft gedood, maar justitie beschikt over uiterst belastende afgeluisterde telefoongesprekken. Ook zijn er twijfels over zijn alibi. Zo zou hij tegen de politie hebben verklaard dat hij op de dag van de vermissing aan het werk was, maar volgens zijn werkgever had hij een atv-dag. Kort na de verdwijning van Sumanta bracht hij haar bed naar de vuilstort en kocht hij een nieuw bed. Aan haar moeder vertelde hij dat ze op vakantie was gegaan en niet meer terugkeerde.