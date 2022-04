HelloFresh bleef sterk groeien in eerste kwartaal

Maaltijdboxenbedrijf HelloFresh is in de eerste drie maanden van het jaar opnieuw flink gegroeid. De van oorsprong Duitse onderneming, die ook in Nederland maaltijdboxen bezorgt, kreeg er meer klanten bij en leverde meer bestellingen af ondanks dat in veel landen de coronamaatregelen in het eerste kwartaal werden versoepeld en veel restaurants hun deuren weer openden.