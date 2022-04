Coalitie praat verder over begrotingsgat, mogelijk snel contouren

De leiders van de coalitiefracties zijn donderdagavond opnieuw bijeen om te praten over een groot gat dat is ontstaan in de begroting door allerlei onvoorziene tegenvallers. D66-fractiezitter Jan Paternotte sprak bij aankomst op het ministerie van Financiën van een ingewikkelde klus en dat er nog veel onderwerpen zijn te bespreken. Hij heeft de hoop nog niet opgegeven dat ze er donderdag uit kunnen komen, ‘maar dat je weet je niet van tevoren’.