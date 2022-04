Johnson bezoekt Kiev en praat met Zelenski over meer steun

De Britse premier Boris Johnson is zaterdag op bezoek gegaan in Kiev om met de Oekraïense president Volodimir Zelenski te overleggen over extra financiële en militaire hulp. Johnson wilde Zelenski ontmoeten ‘om solidariteit te tonen met het Oekraïense volk’, zei een woordvoerder van Downing Street.

‘Ze zullen de steun van het Verenigd Koninkrijk aan Oekraïne voor de lange termijn bespreken en de premier zal een nieuw pakket aan financiële en militaire hulp bekendmaken’.