Oekraïne nog steeds bereid tot overleg met Rusland

Oekraïne is nog steeds bereid tot overleg met Rusland om de oorlog te stoppen, zei de Oekraïense president Volodimir Zelenski in de zevende week van de Russische invasie. De gesprekken tussen de strijdende partijen liepen vast na de ontdekking van wreedheden in bevrijde, door Russische troepen verlaten Oekraïense steden, die Zelenski oorlogsmisdaden noemt. Ook dreigt een groot Russisch offensief in het oosten.