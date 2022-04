Opnieuw botsingen met Franse politie bij protesten op Corsica

Een demonstratie in Bastia door duizenden aanhangers van de vermoorde Corsicaanse nationalist Yvan Colonna is zondag uitgelopen op gewelddadige botsingen tussen demonstranten en politie.

Volgens de autoriteiten namen ongeveer 4000 mensen deel aan de demonstratie, terwijl de organisatoren het aantal op 14.000 schatten. Volgens het Franse persbureau AFP waren het vooral jongere betogers, waarvan sommigen gasmaskers droegen, die slaags raakten met de politie.

De vrees bestaat dat het recente geweld gesprekken over mogelijke autonomie van Corsica tussen de politieke leiders van het eiland en de Franse regering zou kunnen vertragen. Half maart had de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin nog gezegd dat de regering bereid is om over autonomie te praten. Voorwaarde voor zo’n gesprek was wel dat de rust op het eiland zou terugkeren. Een datum voor de gesprekken was nog niet bepaald.

Op Corsica wordt al bijna vier weken gedemonstreerd, waarbij tientallen agenten en betogers gewond zijn geraakt. Aanleiding voor de protesten is de aanval op de Corsicaanse separatist Yvan Colonna door een medegevangene, waardoor Colonna ernstig gewond raakte. Op 21 maart stierf hij na een wekenlange coma. De 61-jarige separatist zat een levenslange celstraf uit vanwege de moord op de gouverneur van Corsica in 1998.