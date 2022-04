Bijna 300.000 Oekraïense vluchtelingen geregistreerd in Duitsland

In Duitsland zijn bijna 300.000 vluchtelingen uit Oekraïne geregistreerd, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn momenteel 294.508 personen bekend bij de Duitse autoriteiten, een stijging van ruim 16 procent ten opzichte van een week eerder.

De groep vluchtelingen bestaat net als in andere landen met name uit vrouwen, kinderen en ouderen. Mannen tot 60 jaar moeten in Oekraïne blijven voor het geval ze worden opgeroepen voor het leger.

Omdat er binnen de Europese Unie geen vaste grenscontroles zijn en er voor Oekraïners geen meldplicht is, is niet duidelijk hoeveel vluchtelingen precies naar Duitsland zijn gekomen. De federale politie voert vanwege de vluchtelingenstroom extra controles uit aan de grenzen, in treinen en op stations.

Door de oorlog in Oekraïne zijn meer dan 4,1 miljoen mensen het land ontvlucht. Ruim de helft is de grens met Polen overgestoken. Een deel reist vanuit Polen door naar andere EU-landen. Duitsland vindt dat de vluchtelingen in de Europese Unie gelijkmatig moeten worden verspreid.