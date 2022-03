Enthousiasme over kans op vrede ebt weg op Europese beurzen

Het enthousiasme bij handelaren over de kans op zo’n vrede maakte plaats voor scepsis, nadat Rusland had aangegeven dat het afschalen van operaties rond Kiev niet betekende dat daar een staakt-het-vuren zou komen. Oekraïne waarschuwde ook dat de plannen van Rusland zouden betekenen dat het zijn aandacht verlegt naar gebieden in het oosten van Oekraïne.

De olieprijzen, die de afgelopen dagen sterk daalden, stabiliseerden zich en gaan weer licht omhoog. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent meer waard en kost nu 105,58 dollar. Brentolie wordt voor 111,54 dollar per vat verhandeld, een toename van 1,5 procent.

Besi

Op de Amsterdamse aandelenbeurs staat Unibail-Rodamco-Westfield in de belangstelling. Het winkelvastgoedbedrijf, in Nederland bekend van de Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam, gaat zijn Amerikaanse activiteiten verkopen en zich volledig op de Europese markt richten. In 2024 moet de bedrijfswinst in Europa terug zijn op het niveau van voor corona.

Chipbedrijf Besi maakt bekend 175 miljoen euro te willen ophalen met een nieuwe obligatielening. De opbrengst is bedoeld om investeringen te bekostigen die bijdragen aan de langetermijnstrategie, zoals de ontwikkeling van nieuwe technieken. Ook kunnen overnames met het geleende geld kunnen worden betaald.

Beter Bed

Bij de kleinere bedrijven op de Amsterdamse beurs kwam Beter Bed met een update. De beddenketen meldt een sterke start van het jaar, ondanks de coronalockdown die de winkels in Nederland begin januari enkele weken dichthield. Inmiddels liggen de verkopen boven het niveau van voor corona. Beter Bed heeft vooralsnog weinig last van de gevolgen van de oorlog in Oekraïne.

In Zwitserland weet UBS de aandacht op zich gericht. De bank, waar oud-ING-baas Ralph Hamers topman is, gaat dit jaar en volgend jaar voor omgerekend een kleine 5,5 miljard euro eigen aandelen inkopen.

De euro is 1,1117 dollar waard. Bij het slot van de handel op Wall Street was dat nog 1,1087 dollar.