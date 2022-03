Coalitiepartijen VVD en CDA zien weinig in vleesbelasting

CDA-Kamerlid Derk Boswijk noemt een vleestaks ‘niet het juiste middel’ om dat te bereiken. ‘Boodschappen moeten nu, en in de toekomst, wel betaalbaar blijven’, vindt hij. Het kabinet kan wat Boswijk betreft beter inzetten op meer ‘bewustwording’. En hij wijst erop dat in het coalitieakkoord is afgesproken dat op termijn de btw op groente en fruit naar 0 procent gaat.

Ook Thom van Campen van de grootste regeringspartij VVD trapt op de rem. ‘Het eenzijdige pad richting een vleestaks dat nu wordt ingeslagen, kunnen wij niet steunen.’ Hij wil dat de minister onderzoek doet naar andere opties, ‘want boodschappen moeten betaalbaar blijven voor iedereen.’