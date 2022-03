Cannabisbedrijven stijgen op Wall Street na overnamenieuws

De cannabisbedrijven zijn woensdag omhooggegaan op de beurzen in New York. Beleggers reageerden enthousiast op twee overnamedeals in de sector. De stemming op Wall Street bleef verder terughoudend na de opleving een dag eerder. Beleggers hielden daarbij de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne nauwlettend in de gaten.