VWS: maar één doosje jodiumtabletten per klant

De vraag naar jodiumpillen bij apothekers en drogisten is sinds vorige week toegenomen, nadat de Russische president Vladimir Poetin opdracht had gegeven nucleaire wapens in een hogere staat van paraatheid te brengen wegens diens oorlog met Oekraïne.

‘We willen hamsteren voorkomen, zoals dat destijds met toiletpapier gebeurde’, aldus een woordvoerder van het ministerie van VWS. Aan het begin van de coronacrisis vlogen de rollen toiletpapier de deur uit en keken andere klanten tegen legen schappen aan.

Schadelijk

‘Er is nu geen aanleiding om jodiumtabletten in huis te halen’, benadrukt de woordvoerder. ‘Preventief innemen ervan kan zelfs schadelijke lichamelijke gevolgen hebben. Waarom zou je nu pillen in huis halen als het niet nodig is?’ Als het wel nodig is, zorgt de overheid voor distributie van jodiumpillen, stelt de woordvoerder. Het ministerie wil mensen niet verbieden jodiumpillen in huis te halen. ‘Als mensen dat een fijn idee vinden, kunnen ze één pakje in huis halen.’

Het ministerie van VWS neemt weer bestellingen voor jodiumtabletten van apothekers aan. Nederland heeft een centraal opgeslagen en direct te gebruiken noodvoorraad. ‘Er is genoeg’, benadrukt de woordvoerder.

Verdere escalatie

De jodiumtabletten die nu naar apothekers gaan, zijn niet bedoeld voor mensen die de pillen uit angst voor verdere escalatie in de oorlog in Oekraïne in huis willen halen. De jodiumtabletten zijn en blijven met name bedoeld voor mensen die in de omgeving van een kerncentrale wonen.

Pas na een besluit van de minister van VWS mogen mensen een jodiumtablet innemen. De minister laat zich daarbij adviseren door experts van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.