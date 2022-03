Ruim 64.000 positieve coronatests, gemiddelde loopt verder op

Het aantal nieuwe coronagevallen stijgt steeds verder. Tussen zondagochtend en maandagochtend zijn 64.107 positieve tests geregistreerd. Voor een maandag is dat het hoogste aantal in een maand tijd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg in de afgelopen week iets meer dan 410.000 meldingen van positieve tests. Dat is het hoogste niveau sinds 17 februari, zo’n drie weken geleden. Het gemiddelde stijgt voor de zevende dag op rij.

Amsterdam voert de lijst aan met 1971 positieve tests. Daarna volgt Den Bosch. De Brabantse hoofdstad, waar 1593 besmettingen werden bevestigd, verkeert sinds de carnavalsperiode in de landelijke top. In Eindhoven kwamen 1200 gevallen aan het licht, in Rotterdam 1156 en in Utrecht 1145. Ook in Tilburg (1130), Breda (1129) en Maastricht (1010) waren er meer dan duizend positieve coronatests. Alleen op Ameland en Schiermonnikoog testte niemand positief.