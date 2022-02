Olieconcern BP stoot aandeel in Russische oliegigant Rosneft af

Oliebedrijf BP gaat zijn belang in het Russische olieconcern Rosneft beëindigen. Reden is de Russische inval in Oekraïne.

De breuk is volgens BP-voorzitter Helge Lund onvermijdelijk. ‘De aanval van Rusland op Oekraïne is een daad van agressie die tragische gevolgen heeft in de hele regio. Deze militaire actie betekent echter een fundamentele verandering. Het heeft het bestuur ertoe gebracht om na een grondig proces te besluiten dat onze betrokkenheid bij Rosneft, een staatsbedrijf, gewoon niet kan worden voortgezet. Wij kunnen niet langer aanvaarden dat vertegenwoordigers van BP een rol spelen in de raad van bestuur van Rosneft.’

Het bedrijf heeft sinds 2013 een belang van 19,75 procent in Rosneft. Bernard Looney, CEO van BP, treedt met onmiddellijke ingang terug uit het bestuur van het concern. De andere door BP voorgedragen Rosneft-bestuurder, de voormalige topman van de BP-groep Bob Dudley, treedt eveneens terug.