Noord-Holland: vergroening industrie in knel door stikstofregels

De provincie Noord-Holland pleit voor snelle invoering van nieuwe, landelijke maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Blijven zulke maatregelen uit, dan komen zowel de woningbouw als de vergroening van de industrie in de knel, vreest het provinciebestuur. Een bedrijf als Tata Steel wil de komende jaren een grote verduurzamingsslag maken, maar de bewegingsvrijheid om dat voor elkaar te krijgen is nu ‘uitermate gering’, schrijft het college van Gedeputeerde Staten aan stikstofminister Christianne van der Wal.

‘Tata Steel heeft tijdelijk meer stikstofruimte nodig om te kunnen omvormen tot een groenere fabriek. Knellende regels maken dat zeer ingewikkeld, zo niet onmogelijk’, aldus de provinciebestuurders. Noord-Holland heeft tot nu toe weinig baat gehad bij maatregelen als het uitkopen van agrarische bedrijven en de snelheidsverlaging op snelwegen. Daar mocht op de meeste plaatsen in het stedelijke gebied toch al geen 130 kilometer per uur worden gereden.

Een verdere snelheidsverlaging is een van de opties waar de provincie nu aan denkt om de stikstofuitstoot te verminderen. Ook walstroom voor schepen die in havens liggen kan helpen om de uitstoot van stikstofoxiden omlaag te krijgen. Als de stroom via een kabel komt, hoeft een schip geen dieselgenerator meer te laten draaien.

Zorgelijk

Meer stikstofruimte is hard nodig, schrijft de provincie, want de huidige stand van zaken in de stikstofproblematiek is ‘zeer zorgelijk’. Rechters hebben de laatste tijd vaak duidelijk gemaakt dat zij vergunningen niet in stand laten als niet vaststaat dat kwetsbare natuur niet verder achteruit gaat door een toename van de stikstofuitstoot. ‘Het voelt als staan op een ijsschots, die steeds kleiner en daardoor instabiel wordt’, schrijft het provinciebestuur beeldend.

Naast de brief aan de minister heeft gedeputeerde Esther Rommel (VVD, Natuur) een video opgenomen waarin ze minister Van der Wal vanuit de duinen aan de kust oproept om in gesprek te gaan. Naast de stikstofruimte die nodig is voor vergunningverlening, benadrukt ze het belang om ‘deze bijzondere natuur te beschermen en versterken’.