Geef kassamedewerkers als eerste een vaccin, zeggen onderzoekers

Onder meer kassamedewerkers en leraren zouden voorrang moeten krijgen bij vaccinatiecampagnes, concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Prioriteit voor mensen die voor hun werk veel persoonlijk contact hebben, maakt een vaccinatiecampagne effectiever. Dat stellen de onderzoekers in een studie die vrijdag verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Scientific Reports.

De wetenschappers gebruikten computersimulaties om te analyseren hoe ziektes zich verspreiden in sociale netwerken. Daarvoor gebruikten ze arbeidsmarktcijfers en gegevens over het aantal contacten dat elke beroepsgroep op een gemiddelde werkdag heeft. Ze richtten zich in hun onderzoek op beroepsgroepen, omdat de hoeveelheid contacten die mensen privé hebben heel moeilijk te meten is.

De effectiviteit van vaccineren is het hoogst wanneer mensen met contactberoepen als eerste ingeënt worden, aldus de onderzoekers. Socioloog Hendrik Nunner: ‘Om dezelfde daling in overdrachten te krijgen, is de aanpak met prioritering twee keer effectiever.’

Effectieve manier

De onderzoekers merken op dat ze niet beweren dat kwetsbare mensen geen voorrang zouden moeten krijgen, zoals tijdens de vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus gebeurde. Ze stellen dat ‘het belangrijk is om óók rekening te houden met het aantal contacten dat een mens gedurende een (werk)dag heeft. Het is een effectieve manier gebleken om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.’

In Nederland krijgen mensen momenteel een boostervaccin tegen het coronavirus aangeboden. Het vorige kabinet zei er rekening mee te houden dat er in 2022 nog twee extra boosterrondes nodig zijn.