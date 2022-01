Organisatie Vrienden van Amstel blij met reactie kabinet

De organisatie van De Vrienden van Amstel LIVE is blij dat het kabinet eindelijk iets van zich heeft laten horen. ‘Onze oproep is gehoord. Wij hebben ons punt duidelijk kunnen maken en dat is een positief signaal’, laat producent Machiel Hofman van Tribe Company weten.

In Rotterdam Ahoy wordt al dagenlang opgebouwd en gerepeteerd voor de Vrienden van Amstel, hoewel de shows zo goed als zeker niet door kunnen gaan. Het ministerie van Economische Zaken noemde de situatie woensdagavond ‘buitengewoon onwenselijk’. ‘We proberen steeds om beperkingen op tijd aan te kondigen, maar dit is in de praktijk heel moeilijk gebleken. We zijn ons ervan bewust dat hier een oplossing voor moet komen’, zo stelde het ministerie.

Volgens Hofman is die toezegging momenteel ‘het maximaal haalbare’ voor de sector. ‘Tot nu toe hadden we het gevoel dat we niet gehoord werden. Wij zijn denk ik van alle sectoren het langst dicht gebleven en ook nooit helemaal opengegaan. Het braafste jongetje van de klas maar wel het langste straf gekregen, zo voelt het een beetje. We wilden nu aandacht voor dit probleem creëren want ze hebben het nu wel heel ver laten komen.’

Later donderdag gaat de taskforce culturele en creatieve sector in gesprek met Gunay Uslu, de staatssecretaris van Cultuur en Media. De taskforce roept het kabinet opnieuw dringend op om een helder perspectief te bieden.