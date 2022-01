Meer Duitsers in werktijdverkorting door coronacrisis

Het aantal werknemers in Duitsland met werktijdverkorting is in december aanzienlijk gestegen. Dat komt volgens economisch onderzoeksinstituut Ifo door beperkende maatregelen in winkels en de horeca, om coronabesmettingen te voorkomen.

In december gold in Duitsland al de zogenoemde 2G-regel, die alleen toegang geeft aan gevaccineerde of herstelde mensen in restaurants en cafés. Binnenkort is daarnaast ook een negatieve coronatest verplicht, behalve voor mensen die een boosterprik hebben gehad. In Duitsland loopt het aantal besmettingen snel op door de omikronvariant.

Om banenverlies te voorkomen kunnen bedrijven in Duitsland gebruikmaken van Kurzarbeit. Dat is een regeling waarbij de overheid de lonen aanvult van personeel waarvoor tijdelijk minder of geen werk is.

Auto-industrie

Ifo schat in dat het aantal Duitsers met werktijdverkorting in december steeg naar 879.000, een kwart meer dan een maand eerder. De maatregel wordt momenteel vooral veel gebruikt in de auto-industrie. Die sector kampt met een chiptekort, waardoor er minder werk is. Bijna de helft van de Duitsers met werktijdverkorting heeft een baan in de auto-industrie.

De laatste exacte cijfers wat betreft Kurzarbeit zijn er voor de maand oktober. Toen stond het aantal op 712.000. Voor de coronapandemie, in februari 2020, hadden 134.000 Duitsers werktijdverkorting. Dat aantal steeg naar 2,6 miljoen in maart van dat jaar en bereikte een recordaantal van 6 miljoen in april 2020.