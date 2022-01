Horeca wil weer open en komt met eigen routekaart

De horeca kan veilig weer open. Als dat niet onmiddellijk is, dan toch wel op de 15e van januari als de huidige lockdown is afgelopen. Dat is de boodschap van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) voor het nieuwe kabinet. De branchevereniging komt ook met een eigen routekaart waarbij in drie stappen de huidige maatregelen worden afgebouwd.

Zo kunnen restaurants en cafés als het aan KHN ligt op 15 januari weer open, zij het met een verplichte zitplaats en controle van de QR-code bij binnenkomst. Vanaf 22.00 uur mag er niemand meer naar binnen. Op 1 februari verdwijnt dan de verplichte zitplaats en gaat de deur voor nieuwe gasten pas om middernacht dicht. Nog eens twee weken later gaan de gewone sluitingstijden weer gelden.

Ook clubs en discotheken kunnen alweer open. Daar gelden dan dezelfde openingstijden en tijden voor het toelaten van nieuwe gasten als bij cafés en wordt het coronatoegangsbewijs ook gecontroleerd aan de ingang. Vanaf 15 januari zouden zij op volledige capaciteit open moeten kunnen.

Andere landen

KHN kijkt voor zijn plannen naar wat er in andere landen gebeurt en naar het tempo van de boostercampagne in Nederland. Bovendien meent de branchevereniging dat de horeca ‘sinds de zomer opnieuw heeft laten zien veilig open te kunnen zonder een grote bron van besmetting te zijn’. ‘Het kan dus.’

KHN wil in gesprek met het kabinet over manieren waarop perspectief kan worden geboden ‘en niet steeds te kijken wat er niet kan’, geeft directeur Dirk Beljaarts aan. Om ook voor de langere termijn perspectief te bieden moet het kabinet met een exitstrategie komen, waardoor de horeca voor de komende maanden weet waar de branche aan toe is.

Perspectief

‘Dat perspectief hebben we de afgelopen twee jaar niet gehad. Er zijn wel routekaarten geweest, maar daar hield de overheid zich niet aan.’ Volgens Beljaarts is het voor een deel van de horecazaken essentieel dat er duidelijkheid wordt verschaft over wanneer zij weer open kunnen. ‘Zakelijke boekingen lopen vaak enkele maanden vooruit en worden pas gedaan als duidelijk is dat evenementen door kunnen gaan. Hotelboekingen voor internationale toeristen zijn ook niet zomaar gedaan.’

Het is niet de eerste keer dat KHN met een eigen routekaart het kabinet een richting wil bieden. De vorige keer deed de politiek daar niets mee. Nu het aantal coronabesmettingen hard oploopt is er het risico dat dit weer gebeurt. ‘We hebben begrip voor de moeilijke situatie van het kabinet en willen ook absoluut niet op de medische stoel gaan zitten’, verklaart Beljaarts.