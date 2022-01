Ruimtetelescoop ontvouwt zonneschilden

De ruimtetelescoop is zo groot als een tennisveld en moest worden opgevouwen om in de laadcapsule van de Ariane 5-raket te passen. De ‘schildparasol’ in de vorm van een vlieger moet ervoor zorgen dat de telescoop in de schaduw alle infrarode signalen uit verre streken in het heelal kan detecteren.

De vijf schilden werden de afgelopen twee dagen een voor een ontvouwd. Projectmanager Bill Ochs lag ’s nachts wakker vanwege dit uitdagende proces. De telescoop is inmiddels over de helft van de reis naar zijn werkplek op 1,5 miljoen kilometer afstand van de aarde.

Hubble

De opvolger van ruimtetelescoop Hubble is gebouwd door de ruimtevaartorganisaties van Europa (ESA), de VS (NASA) en Canada (CSA). Vanuit Nederland zijn de Universiteit Leiden, onderzoeksinstituut TNO en wetenschappelijk bureau NOVA-OIR betrokken bij het 8 miljard euro kostende project. De James Webb kan een miljard jaar verder terugkijken in de tijd dan de Hubble en gaat onder meer zoeken naar planeten waar leven mogelijk is, naar verre sterrenstelsels en sporen van de oerknal.

De telescoop moet zeker tien jaar in gebruik blijven. De eerste beelden en gegevens worden in de zomer verwacht.