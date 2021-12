Rotterdamse SP splits zich af en gaat verder als Socialisten 010

Aanleiding voor de breuk is onder meer het royeren van de beoogde SP-lijsttrekker Arno van der Veen twee weken geleden. Van der Veen werd uit de partij gezet omdat hij lid zou zijn van een andere partij en vanwege het feit dat hij een eerder geroyeerd lid op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen had gezet. Ook werd eerder het afdelingsbestuur van de Rotterdamse SP-afdeling geschorst omdat ze leden op de verkiezingslijst hadden gezet die geen lid zijn van de partij.

‘Een socialistische partij in Rotterdam die teruggebracht wordt tot een volgzaam omhulsel van de landelijke SP is de dood in de pot voor socialistische politiek in onze stad’, staat in het persbericht.. ‘Als socialisten geven wij dan ook de aanzet voor een nieuw initiatief in Rotterdam. Een initiatief wat de idealen en acties van onze afdeling voortzet buiten de dwingende hand van de partijleiding.’ Ze hopen eind januari een kandidatenlijst te hebben opgesteld.

Jongerentak

De SP royeerde in oktober al ruim dertig leden, omdat ze volgens de partij tevens lid waren van een andere politieke partij. Het gaat om leden die ook actief waren bij de voormalige jongerenorganisatie ROOD, zoals Van der Veen, of het Marxistisch Forum. Leden zien dit als verenigingen binnen de partij, maar de SP zelf beschouwt de organisaties als aparte politieke partijen.

De SP brak vorig jaar met haar jongerentak. De partij en de jongerenbeweging lagen al langer op ramkoers, onder meer omdat twee geroyeerde SP’ers in het bestuur waren benoemd. Zij waren uit de partij gezet wegens lidmaatschap van het Communistisch Platform.