Overheid komt met brochure tegen desinformatie

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil met een speciale brochure mensen bij publieke organisaties zoals zorg en onderwijs leren om te gaan met desinformatie. Er is aan meegewerkt door onder meer experts van de universiteit van Cambridge, van de Radboud Universiteit in Nijmegen en van de Vrije Universiteit in Amsterdam.