OM doet aan ‘doelredeneren’, vinden advocaten Holleeder

De verdediging van Willem Holleeder vindt dat het Openbaar Ministerie zich heeft bezondigd aan ‘doelredeneringen’. Dat zei raadsman Sander Janssen donderdag op de eerste dag van het slotpleidooi in het hoger beroep van de strafzaak in de rechtbank op Schiphol. Het OM eiste vorige week levenslang tegen Holleeder (63).

Janssen verweet het OM ‘cherrypicking 2.0’, door ‘lukraak’ en ‘arbitrair’ onderdelen uit getuigenverklaringen te liften omdat ze bruikbaar zijn. Passages die de aanklagers minder welgevallig waren kregen zonder verdere uitleg die waarde niet toegekend, zei hij. Ook heeft het OM verklaringen die niet passen in de bewijsvoering zonder verdere duiding als onbetrouwbaar van tafel geveegd, vond de raadsman.

‘Kiezen wat je goed uitkomt mag, maar niet zonder het te onderbouwen’, zei Janssen. ‘Je moet wel uitleggen waarom de ene passage in een verklaring betrouwbaar is en de andere niet.’

Getuigenissen

In het eerste deel van het pleidooi ging hij uitvoerig in op de voor het bewijs cruciale rol en positie die getuigen vervullen in de zaak. Hij vroeg het gerechtshof ‘behoedzaam en terughoudend’ te zijn bij de beoordeling van de getuigenissen die de beide zussen en de ex-vriendin tegen Willem Holleeder hebben afgelegd. Hij benadrukte dat Astrid en Sonja Holleeder en Sandra den Hartog als getuigen belastende verklaringen aflegden, maar in andere zaken zelf ook verdachten waren.

‘In die onderzoeken hebben zij bewezen goed, lang en overtuigend te kunnen liegen’, aldus Janssen. ‘Ze hebben aangetoond een alternatieve werkelijkheid te kunnen presenteren en in staat te zijn daar met veel stelligheid, vasthoudendheid en overtuigingskracht aan vast te houden.’

Liquidaties

Volgens de raadsman is de rechtbank - die zijn cliënt in 2019 levenslang oplegde - daar eerder volledig aan voorbijgegaan. ‘Die heeft volledig gevaren op de vrouwen. Wat zij zeiden was de waarheid, de rest werd erbij gezocht.’ Hij noemde het ‘een doodenge redenering’, die bovendien ‘geen recht doet aan de andere bewijsmiddelen’.

Het pleidooi van Janssen en zijn collega Desiree de Jonge duurt vermoedelijk drie dagen. Donderdagmiddag gaan zij in op de beschuldiging dat Holleeder samen met de criminelen Dino Soerel (veroordeeld tot levenslang) en Stanley Hillis (doodgeschoten in 2011) een moordbende zou hebben geleid en dat hij mede opdracht zou hebben gegeven voor vijf liquidaties. Holleeder ontkent alles.