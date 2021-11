Inflatievrees en coronazorgen drukken beurzen in het rood

De Europese beurzen doken dinsdag weer in het rood na de opleving een dag eerder. De zorgen om de hard oplopende inflatie in de eurozone en de vrees dat de bestaande vaccins minder goed werken tegen de Omikron-variant van het coronavirus zorgden voor een negatieve stemming bij beleggers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,1 procent lager op 778,40 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 1028,22 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 1,4 procent. De inflatie in het eurogebied liep in november op tot 4,9 procent. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van de metingen 25 jaar geleden.

De koersdruk op de aandelenmarkten volgde op uitlatingen van topman Stéphane Bancel van de Amerikaanse farmaceut en vaccinmaker Moderna. Bancel zei tegen de Britse zakenkrant Financial Times dat de huidige vaccins waarschijnlijk minder effectief zijn tegen de nieuwe coronavariant en dat het maanden kan duren om een nieuw vaccin te produceren.

Inflatie VS

Ook waarschuwde voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, die later op de dag een verklaring aflegt in de Senaat, voor de gevaren van de Omikron-variant. De nieuwe variant vormt volgens de centrale bankier een risico voor een verdere stijging van de inflatie en zet mogelijk een rem op de Amerikaanse economie. Ook kunnen de toeleveringsproblemen verergeren als het virus weer oplaait.

Bierbrouwer Heineken, maaltijdbezorger Just Eat Takeaway en olie- en gasconcern Shell waren de grootste dalers in de AEX, met verliezen van dik 3 procent. Chipbedrijf ASMI en speciaalchemieconcern DSM waren de enige stijgers, met plusjes van 0,3 procent.

Luchtvaartmaatschappijen

In Londen verloor easyJet 2 procent. De Britse luchtvaartmaatschappij vervoerde in het afgelopen boekjaar veel minder passagiers, vanwege de reisbeperkingen. Ook leed het bedrijf opnieuw verlies. Volgens easyJet is het nog te vroeg om te zeggen welke impact de Omikron-variant zal hebben op Europese reizen.

De Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS, die ook met cijfers kwam, daalde 3,6 procent. Air France-KLM zakte 3,8 procent in Amsterdam na een adviesverlaging door HSBC. Fastned won 0,8 procent. Het bedrijf opende zijn eerste vier snellaadstations voor elektrische auto’s in Frankrijk.

De euro was 1,1367 dollar waard, tegen 1,1262 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen omlaag na de opleving op maandag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,8 procent minder op 68,04 dollar en Brentolie zakte 3 procent in prijs tot 71,26 dollar.