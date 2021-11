Nederlanders willen voor mogelijke lockdown nog snel uit eten

Bij Eet.nu wisselt het nog sterk hoe vol de restaurants zitten, maar is wel een stijging in reserveringen te zien. Volgens Eet.nu is die stijging logisch. ‘Mensen willen gewoon nog even snel uit eten’. Resengo, de aanbieder van een onlinereservingssysteem, zegt dat bij zijn Nederlandse klanten alles vol of bijna vol zit. Duizenden Nederlandse en Belgische restaurants gebruiken het systeem van Resengo.

Heerlijk.nl laat weten dat vrijdagen, samen met zaterdagen, altijd de drukste dagen zijn. Toch zijn er voor de avond van de coronapersconferentie opvallend meer reserveringen dan op een normale vrijdag, namelijk 20 tot 25 procent meer. Het bedrijf laat zich niet uit over absolute cijfers. Op de website kunnen mensen boeken bij ongeveer 10.000 restaurants. Ook reserveringsplatform BookDinners zegt dat vrijdagen altijd wel druk zijn, maar voor de avond van de coronapersconferentie zijn opvallend veel mensen op de website aan het zoeken naar een plek om te eten.

Persconferentie

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid houden vrijdagavond een persconferentie waarin zij naar verwachting een nieuwe lockdown van drie weken gaan aankondigen. Dit zou onder meer kunnen betekenen dat horecabedrijven om 19.00 uur de deuren moeten sluiten. De regels gaan mogelijk zaterdag in.

Platforms zoals Heerlijk.nl zien al annuleringen binnenkomen voor reserveringen tijdens de vermeende lockdownperiode en vrezen voor meer.