In de ziekenhuizen zijn volgende week al de eerste boosterprikken tegen corona beschikbaar voor zorgpersoneel. Dat zegt een bron uit de ziekenhuiswereld in reactie op een bericht van de NOS.

‘Er is intensief contact over geweest en we zijn erg blij dat het volgende week gaat gebeuren’, aldus de ziekenhuisbron. Nadere details kon hij nog niet geven, die volgen later van het ministerie van Volksgezondheid.