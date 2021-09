Roy krijgt taakstraf en maand voorwaardelijk voor bedreigen Rutte

Oud-profvoetballer Bryan Roy is donderdag door de politierechter in Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken. Roy stond terecht voor bedreiging van demissionair premier Mark Rutte via social media. Roy was niet bij de zitting aanwezig en is bij verstek veroordeeld.

De officier van justitie had een gevangenisstraf van tien weken geëist, waarvan vier weken voorwaardelijk.