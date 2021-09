Ministers: Britse brandstofcrisis is onder controle

De brandstofcrisis in het Verenigd Koninkrijk die werd veroorzaakt door een tekort aan vrachtwagenchauffeurs om brandstof aan pompstations te leveren is onder controle. Dat is althans de mening van de Britse regering die onder andere het leger opdracht gaf te helpen bij de bevoorrading. Volgens verschillende ministers zal de druk op de benzinepompen de komende tijd afnemen.

In de praktijk zijn nog veel benzinestations in grote steden gesloten. Automobilisten zoeken vaak vergeefs naar een pompstation en als deze wordt gevonden, moeten zij uren in de rij staan voor een tankbeurt.

Volgens de Petrol Retailers Association (PRA) zit ongeveer een kwart van de aangesloten tankstations nog zonder brandstof. Het orgaan vertegenwoordigt de onafhankelijke tankstations en is goed voor twee derde van het totaal van bijna 8400 pompstations in het land. De PRA verwacht dat de situatie in de komende 24 uur zal verbeteren.

Volgens verschillende hooggeplaatste politici in met name Europa zou het tekort aan vrachtwagenchauffeurs een duidelijk gevolg zijn van de beslissing van de Britten om de Europese Unie te verlaten. Dit wordt door de Britse ministers stellig ontkend, hoewel door de brexit tienduizenden chauffeurs vertrokken. Zij wijzen met een beschuldigende vinger naar de beperkende maatregelen als gevolg van het coronavirus waardoor er minder potentiële truckers rijexamen konden doen.